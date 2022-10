தட்டி எடுக்கப்போகும் மிக கனமழை..2 நாட்களுக்கு வெளுத்து வாங்குமாம்..சூறாவளியும் வீசுமாம்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் தெற்கு ஆந்திரா - வடதமிழக கடலோரப்பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றைய தினம் டெல்டா மாவட்டங்கள் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் விடிய விடிய மழை கொட்டித்தீர்த்தது. ஈரோடு, மதுரை மாவட்டங்களில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் ஆறு போல வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் பகுதியி 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருமயம், திருப்பத்தூர் பகுதிகளில் தலா 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தேன்கனிக்கோட்டை, கொத்தவாச்சேரி, மேமாத்தூர் பகுதிகளில் தலா 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பவானி, நத்ம், கோவிலாங்குளம், வேப்பூர், சிவகங்கை, அருப்புக்கோட்டை, இடையப்பட்டி பகுதிகளில் தலா 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

மதுரை தெற்கு, மதுரை வடக்கு, தனியாமங்களம் , ஹரூர், விருதுநகர் பகுதிகளில் தலா 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. குறிஞ்சிப்பாடி, தல்லாகுளம், சோலையார், விரகனூர் அணை, ஓசூர் , செங்கம், லப்பைக்குடிகாடு தலா 7 செமீ மழையும் கோடநாடு , துறையூர், மேட்டூர், மேலூர், விருதுநகர், திருச்சுழி, அரிமளம், காட்டுமலையூர் தலா 6 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. பரங்கிப்பேட்டை, மானாமதுரை, மயிலாடுதுறை, தொழுதூர், ஜெயம்கொண்டம் , மேட்டுப்பட்டி, கிருஷ்ணகிரி, புலிப்பட்டி பகுதிகளிர் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

மிரட்டும் மழை..சென்னை தத்தளிக்கப்போகிறது..போட் ரெடி பண்ணுங்க..அண்ணாமலை அலர்ட்

English summary

The Chennai Meteorological Department has predicted that heavy to very heavy rains are likely to occur at one or two places in the Karaikal areas of the delta districts today due to the low circulation of the tropical cyclone prevailing over the South Andhra Pradesh - Northeast coastal areas in the Bay of Bengal.