இடி மின்னலுடன் 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை... சூறாவளியும் வீசுமாம் - வானிலை அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி ,திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய கிழக்கு வங்க கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை முடிவுக்கு வரப்போகிறது. பல மாவட்டங்களில் பகல் நேரங்களில் வெயிலடித்தாலும் மாலை நேரங்களில் மழை கொட்டித்தீர்க்கிறது. கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் கொட்டி வரும் மழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் திருவண்ணாமலையில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ராசிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் 7 செமீ மழையும், தாமரைப்பாக்கம், சீர்காழி, கொரட்டூர் பகுதிகளில் தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. செய்யாறு, கலசப்பாக்கம், தேவாலா, தளி, பூதலூர், சோலையாறு, திருக்கழுங்குன்றம், சோழிங்கநல்லூர், கள்ளக்குறிச்சியில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இன்று முதல் மேலும் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

