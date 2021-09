வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம் தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை...கடலோர மாவட்டங்களிலும் மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

சென்னை: வளி மண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி காரணமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கன மழையும், கோயம்பத்தூர், சேலம், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் கூறிய நிலையில் சென்னையில் காலை நேரத்தில் ஈக்காட்டுத்தாங்கல், விருகம்பாக்கம், கே.கே.நகர், வளசரவாக்கம், கிண்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பெய்தது. சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஏற்காட்டில் 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருவண்ணாமலை, இளையாங்குடி, சாத்தனூர், ஜெயங்கொண்டம், மயிலாடுதுறை, விருத்தாச்சலம், திருவாலங்காடு உள்ளிட்ட ஊர்களில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. எட்டயபுரம், காவேரிப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் 2 செமீ மழையும், ஊத்தக்கரை, பெருஞ்சாணி, பேரவூரணி, மங்களாபுரத்தில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இன்று முதல் 8ஆம் தேதி வரைக்கும் மழை நீடிக்கும் எனவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

The Met Office has forecast heavy rains in one or two places in the Nilgiris district and thundershowers in one or two places in Coimbatore, Salem, Erode, Krishnagiri, Tiruppathur and Vellore districts.