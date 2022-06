இரவு முழுக்க பிச்சு எடுத்த மழை.. சென்னையில் இன்றும் பெய்யுமா? ஜில்லென வந்த வானிலை ரிப்போர்ட்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும், சென்னையில் மழை பெய்யுமா என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று இரவு முழுக்க சென்னையில் மழை பிச்சு எடுத்தது. இரவு 9 மணிக்கு சென்னையில் தொடங்கிய மழை அதிகாலை வர விடாமல் பெய்தது.

சென்னையில் இரவு முழுக்க கொட்டிய மழை.. சாலைகளில் தேங்கிய மழை நீர்.. ரயில், விமான சேவை பாதிப்பு

