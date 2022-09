சென்னையை புரட்டி எடுத்த மழை.. பல மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை.. இன்று எங்கெல்லாம் பெய்யும்?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுக்க பல மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. முக்கியமாக சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.

ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது.

முக்கியமாக சென்னையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. அதேபோல் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் போன்ற மாவட்டங்களிலும் விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது.

அடுத்த 3 மணி நேரங்களில்.. சென்னை உட்பட 16 மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்கும்.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

English summary

Heavy rain in Tamil Nadu: Many places got good rain in Chennai and Other districts, What will be the weather today?