சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்.. இன்று இரவு முதல் நாளை வரை மக்கள் வெளியே வர வேண்டாம்: அமைச்சர் வார்னிங்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று இரவு முதல், நாளை மாலை வரை, மக்கள் அவசியம் இல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என்று தமிழக வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று இரவு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுகிறது.

இது காரைக்கால் முதல் ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே உள்ள கடல் பகுதியில் கடலூரை ஒட்டி கரையை கடக்கும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் 10ம் தேதி புதன்கிழமை மாலை நிலவரப்படி, காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நகர்ந்து மகாபலிபுரம் மற்றும் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே சென்னை அருகே நாளை கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னைவாசிகள் கவனத்திற்கு.. நாளை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. மிக முக்கிய அறிவிப்பு!

English summary

Tamil Nadu revenue minister KKSSR Ramachandran says people should not comes out from the house from November 10th night to November 11 th evening as heavy rain expected to come, and he asking people to safeguard their ration card, Aadhar card and other important documents.