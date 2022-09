கனமழையால் தமிழகத்தில் 9 பேர் உயிரிழப்பு! 4,597 பேர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைப்பு! தமிழக அரசு தகவல்

Chennai

சென்னை: கனமழையால் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை சுவர் இடிந்து/இடி மின்னல் தாக்கி 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேபோல் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை 4,597 பேர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தகவலையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

மழை விவரம் மற்றும் அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பற்றி அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Heavy Rains in Tamil Nadu: Revenue and Disaster Management Minister K. K. S. S. R. Ramachandran said that 9 people have died due to heavy rains and wall collapses/lightning strikes across Tamil Nadu. Similarly, he also disclosed the information that 4,597 people have been accommodated in relief camps across Tamil Nadu.