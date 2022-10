"பெருங்களத்தூர்" தாண்டும் முன்பு தீபாவளி வந்திரும்? ஊருக்கு மொத்தமாக கிளம்பிய மக்கள்! ட்ராபிக் ஜாம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி மக்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்ய தொடங்கிய நிலையில், தாம்பரம் மற்றும் பெருங்குளத்தூர் பகுதிகளில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை வரும் 24ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனால் அண்மைக் காலமாகவே புத்தாடைகள் வாங்குவது, பலகாரங்கள் செய்வதற்கான பொருட்கள் வாங்குவது என கடைவீதிகளில் பொதுமக்கள் குவிய தொடங்கினர்.

அதேபோல் குடும்பத்துடன் புத்தாடைகள் வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்ததால், வணிக வளாகங்கள் மக்கள் கடலில் நிரம்பி காணப்பட்டு வருகிறது. சென்னையின் தியாகராய நகர், பாரிஸ், திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீபாவளி விற்பனை மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. இதனால் சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

On the occasion of Diwali, people have started traveling to their hometowns, and there is heavy traffic jam in Tambaram and Perungulathur areas.