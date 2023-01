அரசு எழுதி கொடுத்ததை வாசிக்காமல் தவிர்த்த ஆளுநர் ரவி.. என்னென்ன வார்த்தைகள் தெரியுமா? லிஸ்ட்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு எழுதி கொடுத்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சில வார்த்தைகளை புறத்கணித்துள்ளார். அவை என்னென்ன வார்த்தைகள் என்பதை பார்ப்போம்.

தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத் தொடர் இன்று காலை 10 மணிக்கு ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. இந்த கூட்டத் தொடரில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றும் போது சில வார்த்தைகளை படிக்காமல் தவிர்த்துவிட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அவர் படிக்காமல் தவிர்த்த வார்த்தைகளை ஆளுநரின் உரையை சபாநாயகர் மொழிபெயர்த்த போது அவர் வாசித்ததார். அதில் திராவிட மாடல் என்ற வார்த்தையை ஆளுநர் படிக்கவில்லை. இந்த வார்த்தை மொத்தம் இரு இடங்களில் வருகிறது. மேலும் தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தையை ஆரம்பத்தில் ஒரு சில இடங்களில் கூறியிருந்த ஆளுநர் பின்னர் வரும் தனது உரைகளில் This government என கூறியிருந்தார்.

“தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல்” வார்த்தைகளை படிக்காத ஆளுநர்.. ஆர்எஸ்எஸ் வழி என காங்கிரஸ் பரபர புகார்

English summary

Tamilnadu assembly session 2023: Here are the list of words which are boycotted by Tamilnadu Governor R.N.Ravi in his address.