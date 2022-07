மார்பக புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன? சாதா கட்டி எப்படி இருக்கும்? Mammogram எப்படி செய்வார்கள்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மார்பகத்தில் இருக்கும் சாதா கட்டிக்கும் புற்றுநோய் கட்டிக்கும் இருக்கும் வேறுபாடுகள் என்ன? மார்பக புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

கேன்சர் என்பது குணப்படுத்தக் கூடிய நோயே ஆகும். இது எப்போது சாத்தியம் என்றால் கேன்சர் நோயின் முதல் இரு நிலைகளின் போது மட்டுமே். 3ஆவது , 4 ஆவது நிலைகளில் புற்றுநோய் பாதித்த நபரை காப்பாற்றுவது என்பது அத்தனை சுலபமல்ல.

ஜஸ்ட் 10 நிமிஷம் தான்.. 6 பேர் காலி.. சரசரவென சுட்டுத்தள்ளிய 22 வயது இளைஞர்.. நடுங்கும் சிகாகோ

வேண்டுமானால் மாத்திரை, மருந்துகளின் மூலம் அவர்களது இறப்பை மிக சிறிய காலத்திற்கு தள்ளி போடலாம். 100-க்கும் மேற்பட்ட புற்றுநோய்கள் உள்ளன. இவை எந்த உறுப்புகளில் ஏற்படுகிறதோ அதனுடன் கேன்சர் என்ற வார்த்தையும் சேர்த்து அழைக்கப்படுகிறது.

English summary

Do you know the symptoms of the breast cancer? Here are some of them!