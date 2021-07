பழமையான கோயில்களுக்காக சிறப்பு திட்டம்.. இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பழமையான கோயில்களை முழுமையாக ஆவணப்படுத்தி பாதுகாக்கும் திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதற்காக ஆவணம் தயாரிக்கும் திட்டப்பணிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்க அனுமதி அளித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நிதி வசதியில்லாத கோயில்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவி தொகையினை நிதிவசதிமிக்க கோயில்களில் இருந்து துறையின் விதிகளுக்குட்பட்டு உரிய வழியில் விடுவித்துக்கொள்ளலாம் என்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுபபபாட்டில் 44 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் உள்ளன. இதில் நூற்றாண்டு பழமையான 3300 கோயில்கள் அடக்கம். இக்கோயில்களுக்கு போதிய நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தால் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாமல் இருந்தது. இதனால் ப கோயில்கள் சிதிலமடைந்த நிலையில் காணப்படுகிறது.

English summary

In Tamil Nadu, a project is to be carried out to fully document and preserve the ancient temples under the control of hindu religious and charitable endowments department . Commissioner of Hindu Religious Affairs Kumaraguruparan has given permission to provide financial assistance for document preparation projects for this purpose.