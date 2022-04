நடராஜர் குறித்து அவதூறாக பேசினாரா மைனர்? சிக்கலில் சிக்கிய யூ2 புருட்டஸ்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்து மத கடவுளான நடராஜரை சமூகவலைதளத்தில் அசிங்கமாக பேசிய u 2 Brutus புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், அந்த யூட்யூப் சேனலை முடக்க வலியுறுத்தி இந்து மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மனு அளித்துள்ளனர்.

இந்து மத கடவுள் குறித்து ஆபாச விமர்சனம்: யூடியூப் சேனல் மீது இந்து மக்கள் கட்சியினர் போலீசில் புகார்!

சமூக வலைதளமான யூட்யூபில் U2 Brutus என்ற சேனலை நடத்தி வருபவர் மைனர் விஜய். இவர் இந்து மதம் தொடர்பாக பல்வேறு சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.

நான் பாவம் விட்ருங்க! முந்திரி காட்டிற்குள் கதறிய பெண்! மாறிமாறி சிதைத்த 4 பேர்! திடுக்கிட்ட தஞ்சை.!

இந்த நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இந்துக்களின் முதன்மையான தெய்வமான நடராஜ சிவபெருமான் காலை ஏன் தூக்கி வைத்திருக்கிறார் என வீடியோ ஒன்றினை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Officials of the Hindu makkal katchi have filed a petition demanding the shutdown of the u 2 Brutus YouTube channel following a complaint that the Hindu god Natarajar had spoken ill of the social networking site.