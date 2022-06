சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வரலாற்றில் முதல் முறை.. தபேதார் பணிக்கு பெண் நியமனம்.. அசத்தல்!

Chennai

சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்ற வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக பெண் தபேதார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தபேதார் முதல் பதிவாளர் வரை அனைத்துப் பதவிகளிலும் பெண்களை நியமித்ததன் மூலம், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் எல்லா வகையிலும் சம வாய்ப்பு அளிக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது. 2007ஆம் ஆண்டு முதல் மாவட்ட நீதிபதிகள் பிரிவில் இரண்டு பெண்கள் பதிவாளர் ஜெனரலாக பதவி வகித்திருந்தாலும், நீதிபதிகள் முன் செங்கோல் எடுத்து செல்லும் பணிக்கு பெண்கள் பணியமர்த்தப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.

In the History of Madras High Court, First women appointed as a Mace Bearer in 2022. Thilani is appointed as a First women Mace Bearer. Recently, Women Driver was appointed in High court.