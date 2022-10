காங். தலைவர் தேர்தல்! விமானத்தில் வந்த வாக்குச்சீட்டு! தமிழகத்தில் எத்தனை பேருக்கு வாக்களிக்க தகுதி?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறும் நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நாடு முழுவதும் 9,300 நிர்வாகிகள் வாக்களிக்க உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் மட்டும் 711 நிர்வாகிகள் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் தகுதியை பெற்றிருக்கின்றனர்.

22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒருபக்கம் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல்.. மறுபக்கம் யாத்திரை! ராகுல் காந்தி வாக்கு எங்கு யாருக்கு?

English summary

As the election for the post of All India Congress President is going to be held today, the Tamil Nadu Congress Committee has made preparations for the same at Sathyamoorthy Bhavan in Chennai.