"வெயிட்" மெசேஜ்.. எடப்பாடி பற்றி சொன்னாராமே சசிகலா.. ஹார்டு டிஸ்க் என்னாச்சு.. டென்ஷனில் "தலைகள்"

சென்னை: கொடநாடு விவகாரம் சூடுபிடித்துவிட்ட நிலையில், அதிமுக மேலிடத்துக்கு புது கலக்கம் சூழ்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

கடந்த 2017, ஏப்ரல் 24-ம் தேதிதான் கொடநாடு பங்களாவில் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது.. காவலாளி ஓம்பகதூர் கொலை செய்யப்பட்டதுடன், பங்களாவில் இருந்த பணம், பொருள்கள் மற்றும் பல ஆவணங்கள் காணாமல் போயின.

எனினும் முதல்வர் என்ற அதிகாரம் கையில் இருந்த நிலையில், கொடநாடு கேஸ், கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் கண்டுகொள்ளாமல் விடப்பட்டது... மக்களாலும் லேசாக மறக்கப்பட்டது..!

How many questions were asked to VK Sasikala and did she say anything about edapadi palanisamy: kodanadu issue எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து அதிகாரிகளிடம் சசிகலா சொன்னதாக தெரிகிறது