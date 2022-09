உலுக்கும் இன்புளுயன்ஸா! தடுப்பது ரொம்பவே ஈஸி.. இதை மட்டும் செய்யுங்கள் போதும்! மருத்துவர்கள் அட்வைஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்புளுயன்ஸா காய்ச்சல் அதிகரித்து உள்ள நிலையில், அதை எப்படித் தவிர்க்கலாம் என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்.

சுமார் 2.5 ஆண்டுகளாக நம்மை வாட்டி வதக்கியது கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று. வேக்சின் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எனத் தீவிர முயற்சிக்குப் பின் இப்போது தான் கொரோனா சற்று குறைந்துள்ளது.

இதற்கிடையே பருவ மழை தொடங்கியதில் இருந்து தமிழகத்தில் திடீரென காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. இதன் காரணமாகப் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.

