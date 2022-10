3 நிமிட ஆடியோ.. அதை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணா எடப்பாடி மொத்தமா ‘காலி’ - பகீர் கிளப்பும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையனிடம் பேசிய ஆடியோ போன்று இன்னொரு ஆடியோ தன்னிடம் இருப்பதாகவும், அதை வெளியிட்டால் எடப்பாடி பழனிசாமியே காலி என்றும் கூறி மீண்டும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளார் நாஞ்சில் கோலப்பன்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையனும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளருமான நாஞ்சில் கோலப்பனும் பேசிய ஆடியோ உரையாடல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

அந்த ஆடியோவில் பேசியது நான் இல்லை பொன்னையன் மறுத்த நிலையில், அவர் தான் பேசினார் என்று குமரி மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகி நாஞ்சில் கோலப்பன் திட்டவட்டமாக கூறினார்.

இந்நிலையில், மேலும் ஒரு 3 நிமிட ஆடியோ இருப்பதாகவும், அதை வெளியிட்டால் அதிமுகவே இருக்காது என்றும் தெரிவித்து அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார் நாஞ்சில் கோலப்பன்.

English summary

OPS supporter Nanjil Kolappan has once again created a sensation by saying that he has another 3-minute audio similar to the audio of his conversation with former AIADMK minister Ponnaiyan, and if he releases that audio, Edappadi Palaniswami will face severe problem.