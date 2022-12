ஓட்டு போடச்சொன்னபோது போடல.. ரம்மி பற்றி கூறினால் மட்டும் விளையாடுவாங்களா? கடுப்பான சரத்குமார்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டு தொடர்பான விளம்பரத்தில் நடித்தது பற்றிய கேள்விக்கு, ‛‛ஓட்டுப்போட சொன்னபோது மக்கள் ஓட்டுபோடவில்லை. பணத்துக்கு காசு வாங்காதீங்க என சொன்னபோது கேட்கவில்லை. இப்போது ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தில் நடித்ததால் தான் மட்டும் விளையாட போறாங்களா?'' என பதலளித்து நடிகர் சரத்குமார் கடுப்பை வெளிப்படுத்தினார்.

தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கு அமல்படுத்தக்கோரி சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் அரங்கம் அருகே நடிகரும், சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவருமான சரத்குமார் இன்று உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த உண்ணாவிரதத்துக்கு மத்தியில் சரத் குமார் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். இந்த வேளையில் ஆன்லைன் விளம்பரத்தில் நடித்தது பற்றி அவர் பல்வேறு விஷயங்களை கூறினார். இதுபற்றி நடிகர் சரத் குமார் கூறியதாவது:

English summary

To a question about acting in an advertisement related to online rummy game, People didn't vote when asked to vote. He didn't listen when I told him not to buy coins for money. Actor Sarathkumar expressed his anger by replying, "Are you going to play rummy only because you acted in an online rummy commercial?"