நான் பிஜேபியின் 'பி' டீம் என்றால்.. திமுக அரசு என்ன டீம் ? செய்தியாளர்களிடம் கோபம் அடைந்த சீமான்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நான் பிஜேபியின் 'பி' டீம் என்றால்.. திமுக என்ன டீம் ? என்று கோபத்துடன் செய்தியாளர்களிடம் கேள்வி எழுப்பிய நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இந்து அறநிலையத்துறை கொளத்தூரில் நடத்தும் கல்லூரியில் இந்துக்கள் மட்டுமே வேலை செய்ய வேண்டும் எனறு திமுக உத்தரவு போட்டுள்ளது என்றார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் சீமான் பேசுகையில், கொளத்தூரில் இந்து அறநிலையத்துறை ஒரு கல்லூரி தொடங்கி உள்ளது. இந்துக்களை தவிர யாரும் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

இதை கேட்டால் இந்துத்துவாவின் எதிரி என்கிறதுதிமுக. நான் பிஜேபியின் பி டீம் என்றால், நீங்கள் என்ன டீம்? இந்து அறநிலையத்துறையை வைத்துக்கொண்டு இந்துத்துவா எதிரி என்று சொல்வது ஏன்? தமிழக சமய அறநிலையத்துறை என்று மாற்ற வேண்டியது தானே? என்று கேட்டார்.

English summary

If I am the 'B' team of the BJP .. What team is the DMK? Seeman, the coordinator of the Naam Tamilar Party, angrily questioned the media.