அதிமுக உடைந்திருக்கிறது.. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு.. எச்சரிக்கும் பாஜகவின் எச்.ராஜா

சென்னை: நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக - பாஜக கூட்டணி அமையப் போவதாக அதிமுக எம்பி சிவி சண்முகம் பேசிய கருத்துக்கு, பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா பதிலளித்துள்ளார். அதேபோல் அதிமுகவின் ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே, அக்கட்சி நிலைக்கும் என்றும் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி சூர்யா - டெய்சி ஆடியோ விவகாரம், திருச்சி சூர்யா விலகல், அண்ணாமலை ரஃபேல் வாட்ச் விவகாரம், கோவை பாஜக சார்பாக கொடுக்கப்பட்ட காது கேளாதவர்களுக்கான கருவியின் விலை சர்ச்சை என்று தமிழக பாஜகவில் தொடர்ந்து புயல் வீசு வருகிறது.

ஒவ்வொரு நாளும் ஆர்ப்பாட்டம், அறிக்கை என்று தமிழக அரசுக்கு எதிராக தீவிரமாக களமாடி வந்த பாஜக, இப்போது திமுக அமைச்சர்களின் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் சொல்வது பணியாக மாறியுள்ளது.

வேட்டி கரையை கிழித்து கட்டிய தொடைநடுங்கி திமுககாரனுங்க சவடால்.. ஆர்.எஸ்.பாரதி மீது எச்.ராஜா அட்டாக்!

Senior BJP leader H. Raja has responded to AIADMK MP CV Shanmugham comment that there will be an alliance between DMK and BJP in the parliamentary elections. Similarly, H.Raja said that only if AIADMK's O Panneer Selvam and Edappadi Palaniswami work together, the party will stand.