அரசியலில் முட்டாள்களின் ஓட்டை வாங்குவது மிக முக்கியம்.. திமுக-திக வேறுபாடு கூறி கி வீரமணி சர்ச்சை

சென்னை: திமுக மற்றும் திக இடையேயான வேறுபாடு என்ன? என்பது பற்றிய கேள்விக்கு விளக்கமளித்த கி வீரமணி,‛‛நாளை நாமே அரசியலுக்கு வந்தால் முட்டாள்களின் ஓட்டை வாங்குவது தான் மிக முக்கியம்'' என பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

திராவிடர் கழக தலைவராக இருப்பவர் கி வீரமணி. இவர் தந்தை பெரியார் மற்றும் திராவிடர் கழகத்தின் கொள்கையை மேடைக்கு மேடை பேசி வருகிறார். குறிப்பாக மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார்.

மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கை, நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்கு எதிராக பிரசாரம் செய்து வருகிறார். மேலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்று கி வீரமணி பேசி வருகிறார்.

What is the difference between DMK and DK? Ki Veeramani, who explained the question, said, If we enter politics tomorrow, the most important thing is to buy the fool's hole'' has stirred up controversy.