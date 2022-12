பெண்கள், குழந்தைகளை பிச்சை எடுக்க வைத்தால்.. குண்டாஸ் தான்.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழகத்தில் ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், கோவில்கள் என பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் இடங்களில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை வைத்து பிச்சையெடுக்கும் நபர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், கோவில்கள் என பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் இடங்களில் பிச்சை எடுக்க வைத்து பணம் சம்பாதிக்கும் கும்பல்கள் ஈடுபடுவதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகின.

சில கும்பல்கள் இதை தொழில் போல செய்து வருவதாகவும் தொலை தூரங்களில் இருந்து பெருநகரங்களுக்கு அழைத்து வந்து பிச்சை எடுக்க வைப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

DGP Shailendrababu has issued a warning that action will be taken against those who beg for women and children in public places such as railway stations, bus stations and temples in Tamil Nadu.