தமிழக மீனவர்கள் கைது..வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு..உடனடியாக விடுவிக்க மத்திய அமைச்சருக்கு முதல்வர் கடிதம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழ மீனவர்களையும், அவர்களது படகுகளையும் உடனடியாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இலங்கை கடற்படையினர் அவ்வப்போது எல்லை தாண்டி வந்து மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்களை கைது செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் தமிழக மீனவர்களின் படகுகளையும் அவர்கள் பறிமுதல் செய்துகொள்கின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has written to Union External Affairs Minister S Jaishankar asking for immediate action to rescue the Tamil fishermen and their boats arrested by the Sri Lankan Navy.