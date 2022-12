தமிழகம் சுற்றும் வாலிபன்! 2022ல் முதல்வர் ஸ்டாலின் 8,549 கிமீ பயணம்! 647 நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டு மட்டும் தமிழகம் முழுவதும் முதல்வர் ஸ்டாலின் 8,549 கிலோ மீட்டர் பயணம் செய்திருக்கிறார்.

இதேபோல் இந்த ஒரு வருடத்தில் மட்டும் 647 நிகழ்ச்சிகளில் முதல்வர் பங்கேற்றிருக்கிறார். அதில் 551 நிகழ்ச்சிகள் அரசு நிகழ்ச்சிகள். 96 கட்சி நிகழ்ச்சிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தனது பயணங்கள் குறித்து திருச்சியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் முதல்வர் பேசியதாவது;

ஐயா நில்லுங்க.. திடீரென எழுந்த குரல்.. உடனே வாகனத்தை நிறுத்திய முதல்வர்.. மாற்றுத்திறனாளி நெகிழ்ச்சி

English summary

In 2022 alone, Chief Minister Stalin has traveled 8,549 kilometers across Tamil Nadu. Similarly, the Chief Minister has participated in 647 programs in this one year.