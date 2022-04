"ஆட்டுக்குட்டியும் திமுகவும்".. "அறிவாலயம்" ஒன்று நினைக்க.. திருப்பி போட்டு அசரடிக்கும் "கமலாலயம்"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக ஒன்று யோசித்தால், அவர்களே அசந்து போகும் அளவுக்கு தமிழக பாஜக வேறு ஒன்று யோசித்து அசரடித்து விடுகிறது.. அப்படி ஒரு செய்திதான் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ளது.. இந்த தேர்தலின் வெற்றிக்காக இப்போதே தமிழக பாஜக தயாராகி வருகிறது.

நகர்ப்புற தேர்தல் தந்த உற்சாக முடிவையடுத்து, தீவிரமான களப்பணியை கையில் எடுத்துள்ளதுடன், அடிமட்டத்தையும் பலப்படுத்த முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

இலவச அரிசி... ரேசன் கடையில் விளக்கம் கொடுத்த அண்ணாமலை... மோடியின் போட்டோவை மாட்டி வைத்தார்

English summary

In what ways is the BJP going to face the DMK and What are the strategies of state president Annamalai