சசிகலாவிற்கு எதிரான வழக்கை கைவிட்ட வருமான வரித்துறை.. முடித்து வைத்தது ஐகோர்ட் - என்ன விவரம்?

Chennai

சென்னை : சசிகலாவிற்கு எதிரான செல்வ வரி வழக்கை கைவிடுவதாக வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது. அதனை ஏற்றுக்கொண்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அவருக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

செல்வ வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யாத சசிகலாவுக்கு வருமான வரித்துறை பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து சசிகலா மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.

மேல்முறையீட்டில் பிறக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிர்த்து வருமான வரித்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. அந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

Income Tax Department announced that it will drop the wealth tax case against VK Sasikala. Chennai High Court accepted it and ordered to close the case against her.