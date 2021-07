நல்ல முன்னேற்றம் .. 30 மடங்கு அதிகரித்த ஆன்லைன் மருத்துவம்.. இதுதான் காரணம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா தொடர்பான அறிகுறிகளுக்கான ஆன்லைன் மருத்துவர் ஆலோசனை இந்தியாவில் 30 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

கொரோனா இரண்டாவது அலை மற்றும் அடுத்தடுத்த லாக்டவுன் காரணமாக மருத்துவ ஆலோசனைகளை தேடுவதற்கான முதன்மை முறையாக டெலிமெடிசினைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அதிகமான மக்கள் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்.

கொரோனாவின் இரண்டாவது பேரழிவின் போது மிகப்பெரிய அளவில் தொற்று எண்ணிக்கையும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கையையும் இந்தியா கண்டது. மருத்துவமனைகளில் படுக்கை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. ஆக்ஸிஜன் சப்ளை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.

India saw record numbers of positive cases and deaths during the devastating second wave of COVID-19. Shortage of hospital beds and oxygen supply pointed towards an overwhelmed healthcare system that was in need of services that will help expand the efficiency of the existing infrastructure.