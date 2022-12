பாபர் மசூதி இடிப்பு நாளான டிச.6ஆம் தேதி தமிழகமெங்கும் ஆர்ப்பாட்டம்! இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாத் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பாபர் மசூதி இடிப்பு நாளான டிச.6ஆம் தேதி தமிழகமெங்கும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாத் அறிவித்துள்ளது.

இந்துத்வா அமைப்புகள் மதுராவில் உள்ள ஈத்கா ஷாஹி மஸ்ஜிதை இடிப்போம் எனக் கூறுவதை மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்ப்பதாக அந்த அமைப்பு வேதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பக இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாத் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

India Tawheed Jamaat of India has announced that a protest will be held across Tamil Nadu on the day of the demolition of the Babri Masjid, December 6.