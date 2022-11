சபரிமலை செல்லும் தமிழக ஐயப்ப பக்தர்களே..உங்களுக்கு உதவ தகவல் மையம்..கட்டணமில்லா தொலைபேசி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து சபரிமலை செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு உதவ சென்னை, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் தகவல் மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு அறிவித்துள்ளார்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் நவம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 27ம் தேதி வரை மொத்தம் 41 நாட்களுக்கு மண்டல பூஜை நடைபெறும். இதனை முன்னிட்டு இன்று மாலை கோயில் நடை திறக்கப்படுகிறது.

ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய நாளை முதல் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். தரிசனத்திற்குச் சிறு வழிப்பாதை, பெரு வழிப்பாதை என அனைத்து பாதைகள் வழியாகவும் சென்று ஐயப்பனை தரிசிக்கலாம் என தேவசம்போர்டு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Minister Sekar Babu has announced that a 24-hour information center has been opened at the office of the Commissioner of Hindu Religious Charities, Chennai to help Ayyappa devotees going to Sabarimalai from Tamil Nadu.