‛‛இனிமே இப்படித்தான் வேலு’’.. பாஜகவிடம் ஆதரவு கேட்ட ஈபிஎஸ்-ஓபிஎஸ்.. மதுவந்தி சொன்னத கவனிச்சீங்களா!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும், ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. இருதரப்பினரும் நேற்று சென்னையில் உள்ள கமலாலயத்துக்கு சென்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை சந்தித்து ஆதரவு கோரிய நிலையில் ‛‛இனிமே எல்லாமே இப்படித்தான் வேலு'' என சினிமா பட டயலாக்கில் பாஜகவின் மதுவந்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன் திருமகன் ஈவெரா எம்எல்ஏவாக இருந்தார். இவர் கடந்த 4ம் தேதி காலமானார். பிப்ரவரி 27 ம் தேதி ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் இளைய மகன் சஞ்சய் சம்பத் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.

காங்கிரஸ் வேட்பாளரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு களமிறங்க உள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த தமாகவுக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அதிமுக போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. விரைவில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க.. கமலாலய வாசலில் காத்திருந்த அதிமுக தலைகள்? ட்ரெண்டாகும் #saveadmk

English summary

Edappadi Palanisamy team and O Panneer Selvam team have announced to contest in Erode East assembly constituency by-election. BJP's Madhuvantii said in a film dialogue that, while both sides went to Kamalalayam in Chennai yesterday and met BJP leader Annamalai to seek support, innime ippadi than Velu''.