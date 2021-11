கேரளாவில் பரவும் நோரோ வைரஸ்.. தமிழகத்தில் தடுப்பு நடவடிக்கை என்ன?.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் ஏதாவது வைரஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஏற்கனவே நாட்டில் கொரோனாவின் தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருப்பது கேரளாவில்தான். கொரோனாவுக்கு மத்தியில் அங்கு நிபா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி மக்களை பயமுறுத்தியது.

இந்த நிலையில் தற்போது நோரோ வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ தொடங்கி உள்ளது. தண்ணீர் மூலம் பரவும் இந்த வைரஸின் தாக்கம் வயநாடு மாவட்டத்தில் அதிமாக இருக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள் உள்பட 34 பேர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.-

English summary

Health Minister Ma Subramanian said that intensive security measures are being taken at the Tamil Nadu border due to the Noro virus spreading in Kerala