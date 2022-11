பாஜகவை ஃபாலோ செய்யும் திமுக.. திடீர் மாற்றம்.. அதிகாரம் யாருக்கு? “மினிஸ்டரி?” ஸ்டாலின் பிளான் என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை திமுகவின் அணிகளில், தலைவர் பதவி ஏற்படுத்தப்பட்டு அதற்கும் நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அணிகளில் தலைவர், செயலாளர் என இருவரும் இருப்பதால், யாருக்கு அதிகாரம் என்பதில் திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

திமுக அணிகளைப் பொறுத்தவரை செயலாளர் பதவிகளே உச்சபட்ச அதிகாரம் வாய்ந்த பொறுப்பாக இருந்து வரும் நிலையில், தற்போது புதிதாக தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

திமுகவின் மகளிர் அணி, மாணவர் அணி, மருத்துவர்கள் அணி உள்ளிட்ட பல்வேறு அணிகளுக்கும் புதிதாக தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம், இளைஞரணி, தகவல் தொழில்நுட்ப அணி, விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணியில் செயலாளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்.

புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு திமுகவில் முக்கிய பொறுப்பு.. பதவி பெற்ற மந்திரிகளின் மகன்கள்!

English summary

This time, unlike ever before, President posts has been established in the wings of DMK and administrators have also been appointed for it. As far as DMK wings, Secretaries have been the highest authority, the appointment of presidents has raised various questions.