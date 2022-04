"ஒட்டுமொத்த உருவம்".. சிக்னல் கொடுத்த ஸ்டாலின்.. அட இப்படி ஒரு பேச்சு அடிபடுதே.. பரபரக்கும் திமுக!

Chennai

சென்னை: தேசிய அரசியலில் கால் பதிக்க காய் நகர்த்தி வரும் திமுக வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மற்ற மாநிலங்களில் களமிறங்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. டெல்லியில் திமுக தனது கட்சி அலுவலகத்தில் திறந்துள்ள நிலையில்.. தேசிய அரசியல் பக்கம் திமுக கவனம் செலுத்துகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஆளும் திமுக சார்பாக டெல்லியில் புதிய அலுவலகம் கடந்த சனிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது. 3 நாள் பயணமாக டெல்லி சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின்.. அங்கு புதிய கட்டிடத்தை திறந்து வைத்தார்.

இந்த விழாவில் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், இடதுசாரி தலைவர்களான சீதாராம் யெச்சூரி, டி ராஜா, விசிக தலைவர் எம்பி திருமாவளவன், திமுக அமைச்சர்கள், காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பலர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

