"அந்த" பயம் இருக்கட்டும்..சீனில் வரும் பாஜக.. திமுகவின் அந்தர் பல்டியா..நடுநிலைமையா?கிளம்பிய விவாதம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இன்று தீட்சிதர்கள் குறித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ள கருத்து, முக்கிய விவாதத்தை சோஷியல் மீடியாவில் கிளப்பி விட்டு வருகிறது.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சேகர்பாபு, "ஆதீனங்களுக்கு உண்டான சிறப்பை தமிழக அரசு வழங்கும். அவற்றின் பாரம்பரியங்களில் தமிழக அரசும் இந்து அறநிலையத் துறையும் தலையிடாது.

பொதுக் கோயில்களில் ஏதேனும் பிரச்னைகள், முறைகேடுகள் ஏற்பட்டால் அதில் தலையிடும் உரிமை அறநிலையத்துறைக்கு உண்டு. இது தீட்சிதர்கள், நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கை அல்ல.

