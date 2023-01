மோடி மேஜையில் இருந்த பைல்.. ராமநாதபுரத்தில் போட்டியிடுவது உண்மையா? சீக்ரெட்டை உடைத்த பாஜக "புள்ளி"!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டில் லோக்சபா தேர்தலின் போது ராமநாதபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதா என்பது குறித்து பாஜக தமிழ்நாடு பொருளாளர் எஸ். ஆர் சேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

2024 லோக்சபா தேர்தலில் பிரதமர் மோடி ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேச்சு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாரணாசி, குஜராத்தில் உள்ள வதோதரா தொகுதிகளில் பிரதமர் மோடி போட்டியிட்டார். இரண்டு தொகுதிகளிலும் பிரதமர் மோடி வெற்றிபெற்றார்.

அதன்பின் வதோதரா தொகுதியில் பிரதமர் மோடி எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இந்த நிலையில் 2024 லோக்சபா தேர்தலில் தென் இந்தியாவில் கவனம் செலுத்த பாஜக முடிவு செய்துள்ளது.

நிஜமாவா.. 2024 லோக்சபா தேர்தலில்.. ராமநாதபுரத்தில் போட்டியிடும் மோடி? பாஜகவின் மாஸ்டர்பிளான்

English summary

Is PM Modi really planning to contest in Ramanathapuram in the 2024 Lok Sabha Election? What is BJP saying?