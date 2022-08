ஓபிஎஸ்-க்கு கிடைத்த பாசிட்டிவ் மெசேஜ்.. வழக்கு திரும்புது ‘மன்னிப்பு கேட்டதே’ அதற்குத்தானே- அடுத்து?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில், நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி மீது ஓபிஎஸ் தரப்பு கடுமையாக அதிருப்தி அடைந்த நிலையில், நீதிபதி மாற்றப்பட்டுள்ளார். இது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை விமர்சித்து பல்வேறு கருத்துகளைத் தெரிவித்திருந்தார்.

வழக்கிற்கு தேவையற்ற வகையில் கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி இந்த வழக்கை விசாரிப்பது முறையாக இருக்காது என ஓபிஎஸ் தரப்பு மனு தாக்கல் செய்தது.

இந்த மனுவால் கோபமடைந்த நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, இது கீழ்த்தரமான செயல் என மீண்டும் விமர்சித்திருந்தார். இதையடுத்து மீண்டும் தலைமை நீதிபதியிடம் ஓபிஎஸ் முறையீடு செய்திருந்தார்.

English summary

Chennai High Court Judge Krishnan Ramasamy's severe criticism of OPS side, it was said that if he continued to investigate ADMK General body case, OPS would suffer setbacks. In this case, the case has been transferred to another judge.