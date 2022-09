எந்நேரமும் மக்களைப் பற்றியே சிந்தனை.. 'மனிதருள் புனிதர்'.. பிரதமர் மோடிக்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாட்டையும் நாட்டின் மக்களையும் குறித்து மட்டுமே சிந்திக்கும் ஒரு மாமனிதரை, மனிதருள் புனிதரை நாம் பெற்றிருப்பது பெரும் பேறு எனக் குறிப்பிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

மக்கள் நலனை மேம்படுத்தவும் தீவிரமாகப் பாடுபடுவதால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மாற்றில்லா மாணிக்கமாக மதிப்பிற்குரிய மக்களின் தலைவராக ஒளி வீசுகிறார் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியில் 74வது பிறந்த நாளான இன்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தி பின்வருமாறு :

English summary

On the birthday of PM Modi, BJP State President Annamalai wished him a long life and good deeds. He said, It is a great blessing that we have got a gentleman, who only thinks about the country and the people of the country.