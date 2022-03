இதுதான் அம்மா அரசின் தமிழ்நாடு மாடல் - திராவிட மாடலுக்கு போட்டியாக எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடந்த ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, திராவிட மாடல் என்ற பெயரில் பல்வேறு திட்டங்களை செய்து வரும் நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தியது தான் அம்மா அரசின் தமிழ்நாடு மாடல் என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

The DMK government led by MK Stalin, which came to power last year, has been carrying out various projects under the name of Dravida Model. Now AIADMK co-ordinator Edappadi Palanisamy has said that the AMMA government's Tamilnadu model has uplifted the economy of Tamil Nadu in the last 10 years