இரண்டு அண்ணன்களும் டீ சாப்பிட வந்தால் பிரச்சினையை முடிச்சி விட்ரலாம்- ஜெயக்குமார் கலகல

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகிய இரு அண்ணன்களும் எங்கள் வீட்டுக்கு டீ சாப்பிட வந்தால் பிரச்சினையை முடித்து விடலாம் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கலகலப்பாக கூறினார்.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்து பேசப்பட்டதாகவும் பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஒற்றைத் தலைமை தேவை என கருதுவதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்திருந்தார்.

அன்று முதல் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த பிரச்சினை பெரும் புயலை கிளப்பி வருகிறது. கடந்த 7 தினங்களாக இரு தலைமைகளும் தங்கள் ஆதரவாளர்களுடன் தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

Ex Minister Jayakumar says that if both brothers would come to have tea all problems will be solved.