இந்து மதத்திற்கு எதிராக பேசினால் பல கோடி கிடைப்பதாக சொன்ன ஜெயமோகன்.. ஆதாரம் கேட்கும் கரு.பழனியப்பன்!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்து மதத்தை எதிர்த்து பேசினால் சென்னையில் வீடும் பல கோடி ரூபாய் பணமும் கிடைப்பதாக பேசிய எழுத்தாளர் ஜெயமோகன், யாருக்கு அதுபோல் வீடும் பணமும் கிடைத்தது என்ற பெயரை வெளியிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

கடந்த வாரம் நடைபெற்ற திருமாவளவனின் மணிவிழா நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சினிமா இயக்குநர் வெற்றிமாறன், ராஜராஜ சோழனை இந்துவாக மாற்றிவிட்டார்கள் என்று கூறியதற்கு ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் கருத்துக்கள் வந்தன.

இந்த நிலையில் ஏக்நாத் எழுதிய "அவயம்" நாவலின் அறிமுகக் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் சினிமா இயக்குநரும், நடிகரும், பேச்சாளருமான கரு.பழனியப்பன் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்த நாவலில் வரும் மாடசாமி, கம்யூனிஸ்டு கட்சியை விட்டு திமுகவுக்கு செல்கிறார்.

ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து மதம் இல்லையென்றால், தமிழ்நாடும்தான் இல்லை..பாஜக தேசிய நிர்வாகி காட்டம்

English summary

Writer Jayamohan, who said that, 'Who spoke against Hinduism, getting a house in Chennai and crores of rupees money. Director Karu Palaniyappan him to reveal the name of the person who got the house and money should be published.