“ஆல் இந்தியா டூர்”.. ராகுல் வழியில் ஜே.பி.நட்டா! 2024 தேர்தலுக்கு தமிழ்நாட்டில் பாஜக வைக்கும் புள்ளி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2024 தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்தும் வகையிலும் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையிலும் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஒற்றுமையை யாத்திரையை தொடங்கி வெற்றிகரமாக டெல்லிக்கு சென்ற நிலையில், அதே பாணியை பாஜகவும் கையில் எடுப்பதாக தெரிகிறது. நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செல்ல இருக்கும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தமிழ்நாட்டில் இன்று தனது பயணத்தை தொடங்குகிறார்.

2024 லோக் சபா தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில் அதற்கான ஆரம்பக்கட்ட பணிகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடங்கி உள்ளது.

அந்த வகையில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இன்று பா.ஜ.க தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா பங்கேற்கும் கட்சி முகவர்கள் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

English summary

