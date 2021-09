ஸ்டாலினுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தவே புதிய ஆளுநராக ரவி நியமனம்... சந்தேகம் கிளப்பிய கே.எஸ்.அழகிரி..!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஆர்.என்.ரவியை தமிழக ஆளுநராக மோடி அரசு நியமித்திருக்கிறதோ என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார்.

எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் இடையூறு செய்வதற்காகவே இது போன்ற நியமனங்களை மத்திய அரசு கடந்த காலங்களில் செய்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

TNCC Chief KS Alagiri opposes the appointment of former IPS officer RN Ravi as new TN Governor. TNCC Chief alleges Union Government has done this appointment with an ulterior motive to disturb the functioning of State Government.