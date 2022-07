கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்.. வன்முறையாளர்களை கண்டறிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு - சைலேந்திரபாபு உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் குறித்து விசாரிக்க சேலம் டிஐஜி பிரவீன்குமார் அபிநபு தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வதந்தி மற்றும் போலி செய்திகளை பரப்ப வாட்ஸ் அப் குழுக்கள் உருவாக்கியவர்கள்,வதந்திகளை பரப்பிய யூடியூப் சேனல்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி கனியாமூர் கிராமத்தில் சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி ஸ்ரீமதி கடந்த 13ஆம் தேதி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பள்ளி தரப்பில் தகவல் வெளியானது.

மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கிய நிலையில் நேற்று முன்தினம் இப்போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி எழுதியதாக சிக்கிய கடிதம்.. எங்கள் மகளோட கையெழுத்தே இல்லை.. மறுக்கும் பெற்றோர்!

English summary

A committee headed by Salem DIG Praveen Kumar Abhinabhu has been formed to investigate the Kallakurichi riots. It has been announced that an investigation will be conducted against those who created WhatsApp groups to spread rumors and fake news and YouTube channels that spread rumours.