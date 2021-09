வாய் நிறைந்த சிரிப்பு.. அன்புமணி ராமதாஸ் மகள் திருமண வரவேற்பில் கமல்ஹாசன், சந்தானம்.. வைரல் படங்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பா.ம.க. இளைஞரணி தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் மகள் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்கள். கமல்ஹாசன், சந்தானம் போன்ற நடிகர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் - சரஸ்வதி ஆகியோரின் பேத்தியும், அக்கட்சியின் இளைஞரணி தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் - சவுமியா ஆகியோரின் மகளுமான சங்கமித்ராவுக்கும், சென்னை சோழிங்கநல்லூரை சேர்ந்த பூ.தனசேகரன் - கலைவாணி தம்பதியினரின் மகன் ஷங்கர் பாலாஜிக்கும் சென்னையில் கடந்த 1ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில், சங்கமித்ரா மற்றும் ஷங்கர் பாலாஜி தம்பதியின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது.

The wedding reception of the daughter of PMK youth leader Dr.Anbumani Ramadoss was held in Chennai yesterday. In which the Governor Banwarilal Purohit and Chief Minister MK Stalin attended and greeted the bride and groom. Actors like Kamal Haasan and Santhanam were also present.