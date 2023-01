நான் ஏ சொன்னால் நீங்களும் ஏ சொல்லனும்..ஏன்னா நான் தலைவர்! நிர்வாகிகளுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்த கமல்ஹாசன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ள நான் ஏ சொன்னால் நீங்களும் ஏ சொல்ல வேண்டும் எனவும், அனைவரும் என்னை பின்பற்றுங்கள் என அக்கட்சியின் தலைவரான கமல்ஹாசன் நிர்வாகிகளிடையே பேசியுள்ளார்.

ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டு வரும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் அவரது அழைப்பை ஏற்று டெல்லியில் கமல்ஹாசன் கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர்கள் இருவரும் சந்தித்து பேசிக்கொண்டது தேசியளவில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.

ராகுல் காந்தியுடனான சந்திப்புக்கு பிறகு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் காணப்படும் கமல்ஹாசன் தேசிய அளவில் அரசியல் கவனிக்கப்படும் நபராக மாறியுள்ளார். குறிப்பாக ராகுல்காந்தியுடனான அவரது உரையாடல் உள்ளூர் மூதல் டெல்லி வரை கவனம் பெற்றது.

