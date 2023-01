அப்பா இல்லாத உணர்வு இருக்கு! உணவுத் திருவிழாவில் மாட்டிறைச்சிக்கு அனுமதி? கனிமொழி பளிச் பதில்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னை சங்கமத்தின் போது நடைபெறவுள்ள உணவுத் திருவிழாவில் மாட்டிறைச்சிக்கு அனுமதி உண்டா என்ற கேள்விக்கு உணவு என்பது ஒருவரது தனிப்பட்ட முடிவு என பளிச் பதிலளித்துள்ளார் கனிமொழி எம்.பி.

மேலும், சென்னை சங்கமம் நிகழ்ச்சி லைவ்வாக ஒளிபரப்பப்படும் என்றும் அதற்காக வீட்டிலேயே இருந்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என நினைக்காமல் நேரில் வந்து பார்க்குமாறு கனிமொழி எம்.பி. மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

மேலும், கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பாக இதுவரை தங்களுக்கு எந்த அறிவுறுத்தலும் வரவில்லை எனக் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது கனிமொழி பேசியதாவது;

English summary

Kanimozhi MP clearly replied to the question whether beef is allowed in the food festival to be held during the Chennai Sangam, saying that food is a personal decision.