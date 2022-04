கருணாநிதி பிறந்தநாள் ஜூன் 3 இனி அரசு விழா... சட்டசபையில் அதிரடியாக அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முன்னாள் முதல்வரும் திமுக முன்னாள் தலைவருமான மறைந்த மு.க கருணாநிதியின் பிறந்தநாளான ஜூன் 3ஆம் தேதியன்று அரசு விழாவாகக் கொண்டாடப்படும் என்று சட்டசபையில் மு.க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

1924 ஜூன் 3 அன்று நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்குவளை என்ற சிற்றூரில் கருணாநிதி பிறந்தார். தந்தை பெயர் முத்துவேலர்; தாயார் அஞ்சுகம். கடந்த 1969ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27ஆம் தேதி திமுகவின் முதல் தலைவராக பொறுப்பேற்றவர் கருணாநிதி.

நவம்பர் 1 உள்ளாட்சிகள் தினம்! ஆண்டுக்கு இனி 6 முறை கிராம சபை கூட்டங்கள்! முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

எதிர்ப்பெனும் நெருப்பாற்றில் தொடக்கம் முதல் இறுதிவரை நீந்திக்கொண்டே இருந்தவர்தான் கருணாநிதி.

5 முறை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has announced in the Assembly that the birthday of former Chief Minister Karunanidhi will be celebrated as a state festival on June 3.