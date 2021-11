பாஜக குஷ்பு பலே விளம்பரம்.. "கிவி பழம் சாப்பிடுங்க.. விட்டமின் சி நிறைய இருக்கு".. வைரலாகும் பதிவு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கிவி பழத்தின் சிறப்பை சொல்லி, மத்திய அமைச்சரின் முயற்சியையும் பாராட்டி வாழ்த்து சொல்லி உள்ளார் பாஜகவின் குஷ்பு.

வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பாஜகவின் நம்பிக்கையாக இருப்பவர் கிரண் ரிஜிஜூ... விளையாட்டுத் துறை இணை அமைச்சராக இருந்தவருக்கு திடீர் புரமோஷன் தரப்பட்டு மத்திய அமைச்சர் அந்தஸ்தும் வழங்கப்பட்டது.

இதற்கு பிறகு வடகிழக்கு மாநில மக்கள் நலனில் அதிக அளவில் அக்கறை காட்டி வருகிறார்.. அவர்களுடன் நெருங்கி பழகியே வருகிறார்..

English summary

Kiwi.. one of the best fruit to lower your blood pressure and an extremely good source of vitamin C, says BJP Kushboo