"கொங்கு நாடு.." ஒற்றை வார்த்தைக்கு பின்னாடி இத்தனை பிளானா? மறந்து போச்சே மக்கள் பிரச்சினைகள்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக, நீங்களே கவனித்து இருக் கூடும்.. சமூக வலைத்தளங்களிலும் மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு தேவையற்ற பேச்சு ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது.

இந்த வீணான விவாதம், ஒட்டுமொத்த மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதார பிரச்சினைகளை திசைதிருப்பி கொண்டு இருக்கிறது.

ஆம்.. கொங்கு நாடு என்பதை பற்றி எழுந்துள்ள விவாதங்களும், அதற்காக நேரமும் காலமும் விரயமாவது பற்றித்தான் சொல்கிறோம்.

English summary

Kongu Nadu issue is diverting people's attention from essential problems like petrol and diesel price hiking, vaccine shortage and Rafel deal inquiry. People are busy with discussing Kongunadu issue on social media and other platforms, but they are forgetting basic issues like inflation.