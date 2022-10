எதற்கெடுத்தாலும் முந்திக்கொண்டு பேசும் அண்ணாமலை.. இதற்கு மட்டும் ஏன் வாய்திறக்கவில்லை? -ஈஸ்வரன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: எல்லா விவகாரங்களிலும் முந்திக்கொண்டு பேசும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, அதிமுக ஆட்சியில் துணைவேந்தர் பதவி ரூ.50 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது பற்றி ஏன் வாய் திறக்கவில்லை என கொமதேக பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

துணை வேந்தர் பதவிக்கு ரூ.50 கோடி வரை கை மாறியதை அன்று வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு இன்று அதைப் பற்றி சொல்வது ஏன் என பன்வாரிலாலை வினவியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

எதை பேசணுமோ அதை பேசவில்லை பியூஷ் கோயல்! இதுல அண்ணாமலை வேற இப்படி சொல்றாரு -கொங்கு ஈஸ்வரன் விரக்தி!

English summary

Kmdk General Secretary Eswaran questioned, Annamalai speaks ahead of all issues, why did not open his mouth about the sale of vice-chancellor post for Rs.50 crore in the AIADMK regime.